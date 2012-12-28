В России
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9 минут назад
В Совфеде одобрили закон об исключении полиса ОСАГО при регистрации машин
Изменения вносятся в закон "О государственной регистрации транспортных средств в РФ".
Поправки внесли в законопроект "О государственной регистрации транспортных средств".
Законопроект подразумевает, что собственнику транспортного средства (ТС) больше не нужно предоставлять полис ОСАГО при первичной постановке машины на государственный учет. Документ не будет необходим и при перерегистрации автомобиля в случае смены его владельца.
Нововведение касается как постановки транспорта на государственный учет, так и перерегистрации, связанной со сменой владельца. Помимо этого, закон разрешает водителям при продаже сразу снимать машину с учета в ГИБДД, а не через 10 дней после обращения в ведомство. Так, прежний владелец имеет право обратиться с заявлением о прекращении госучета авто после продажи, если договор был заключен через портал "Госуслуги" или удостоверен нотариусом. В случае заключения договора в простой письменной форме прежний владелец имеет право обратиться для снятия машины с учета непосредственно в регистрационное подразделение с представлением оригинала договора через 10 дней со дня продажи.
Документом также устанавливается, что государственный учет транспортного средства прекращается по заявлению владельца в отношении находящегося в розыске похищенного или угнанного авто. Это позволит исключить необходимость предоставления в различные инстанции (работодателю, налоговым органам) сведений о фактическом отсутствии автомобиля.
Вместе с тем закон расширяет список оснований для отказа в совершении регистрационных действий. Так, теперь основанием для отказа в постановке на учет, в том числе в связи со сменой владельца, станет "обращение в регистрационное подразделение владельца транспортного средства, не уплатившего утилизационный сбор" в течение положенного срока. Это касается ввезенного физическим лицом в РФ из-за границы транспортного средства.
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