В России
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48 минут назад
В РФ планируют легализовать криптовалюту для международных расчетов
Правительство РФ планирует легализовать стейблкоины для международных расчетов.
Причем, возможно, это будет сделано не в виде эксперимента, а как постоянно действующая норма, - уточнил Алексей Гузнов.
Речь идет о токенах, выпускаемых в иностранных информационных системах. По каким-то параметрам стейблкоины могут походить на цифровые финансовые активы (ЦФА), по каким-то — на криптовалюты, поэтому понадобится докрутить регулирование, - отметил зампред ЦБ. При этом стейблкоины пользуются популярностью и их можно приспособить для своих нужд.
В пресс-службе Минфина сообщили: вопрос о том, чтобы официально разрешить использовать стейблкоины для международных расчетов, прорабатывается.
Стейблкоины в мире уже стали популярным инструментом для расчетов, - заявили эксперты. Только за I квартал 2024-го стоимость всех переводов через такие токены достигла $6,8 трлн, что сравнимо по объему с оборотом за весь 2022 год ($7 трлн).
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