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В России
41
48 минут назад

В РФ планируют легализовать криптовалюту для международных расчетов

Правительство РФ планирует легализовать стейблкоины для международных расчетов.

Российские власти хотят легализовать стейблкоины для международных расчетов. Сейчас такая возможность обсуждается, предложения уже сформулированы, - рассказал зампред ЦБ Алексей Гузнов. По его словам, вопрос в том, чтобы урегулировать всю цепочку, которая позволяла бы лицам переводить эти активы на территорию РФ, накапливать их здесь и использовать для трансграничных платежей, - пишут "Известия".

Причем, возможно, это будет сделано не в виде эксперимента, а как постоянно действующая норма, - уточнил Алексей Гузнов.

Речь идет о токенах, выпускаемых в иностранных информационных системах. По каким-то параметрам стейблкоины могут походить на цифровые финансовые активы (ЦФА), по каким-то — на криптовалюты, поэтому понадобится докрутить регулирование, - отметил зампред ЦБ. При этом стейблкоины пользуются популярностью и их можно приспособить для своих нужд.

В пресс-службе Минфина сообщили: вопрос о том, чтобы официально разрешить использовать стейблкоины для международных расчетов, прорабатывается.

Стейблкоины в мире уже стали популярным инструментом для расчетов, - заявили эксперты. Только за I квартал 2024-го стоимость всех переводов через такие токены достигла $6,8 трлн, что сравнимо по объему с оборотом за весь 2022 год ($7 трлн).
криптовалюта
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