В мире
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сегодня, 12:46
Свыше 20 туристов из РФ и Белоруссии пострадали в ДТП с автобусом в Турции
Автобус с российскими и белорусскими туристами попал в ДТП в районе Манавгат турецкой провинции Анталья.
Пострадавшие доставлены в больницы города Манавгат, где 3 июля произошла авария. По данным издания, в тяжелом состоянии госпитализировали также водителя автобуса. От полученных травм он умер в больнице.
Транспортное средство должно было доставить российских и белорусских туристов из одного из отелей в аэропорт Антальи.
По пути автобус врезался в бетонный столб, после чего его отбросило на проселочную дорогу. Что именно стало причиной ДТП пока не уточняется.
Полиция проводит расследование причин и обстоятельств происшествия.
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