В России
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20 минут назад
Минфин внес поправки в закон об изменении налога на доходы россиян
Правительство внесло в Госдуму поправки к проекту закона о модернизации налоговой системы.
Второе чтение масштабного налогового пакета в Госдуме запланировано на 9 июля. А 4 июля поправки начнет рассматривать комитет Думы по бюджету и налогам, - передает РБК.
Как отметили в Минфине, они содержат уточнения в части налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Так, операции с цифровыми финансовыми активами (ЦФА) будут облагаться по ставкам, аналогичным операциям с ценными бумагами: 13% для дохода до 2,4 миллиона рублей и 15% — с превышения над этим порогом. Кроме того, предложенные изменения увеличат налоговый вычет за сдачу нормативов ГТО с 6 до 18 тысяч рублей.
Также Минфин внес на обсуждение новые нормы для IT-отрасли — налог на прибыль для компаний увеличится с нуля до пяти процентов, однако его можно будет снизить благодаря учету расходов на отечественный софт с повышающим коэффициентом 2. Компании и предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения (УСН), освободят от уплаты НДС, если их выручка будет ниже 60 миллионов рублей.
Кроме того, поправки преобразуют курортный сбор в «туристический налог» и разрешат муниципалитетам самостоятельно вводить его на своей территории и устанавливать его ставку в пределах процента в 2025-м и не более четырех — в 2028 году. Налог будет уплачиваться в муниципальный бюджет по месту нахождения гостиниц.
В рамках предложенных изменений максимальный размер фиксированного налогового платежа с владельцев контролируемых иностранных компаний (КИК) ограничат суммой в 25 миллионов рублей. Также ведомство уточнит ряд госпошлин и скорректирует параметры налога на добычу полезных ископаемых и производства удобрений.
Госдума приняла законопроект о введении прогрессивной шкалы налогов 20 июня. Ставка НДФЛ для граждан, чей доход составляет от 2,4 миллиона до 5 миллионов рублей в год, поднимется до 15%, от 5 миллионов до 20 миллионов — до 18%, от 20 миллионов до 50 миллионов — до 20%, а выше 50 миллионов — до 22%, - пишет Lenta.ru.
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