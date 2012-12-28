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сегодня, 11:22
В Дагестане сообщили о временном запрете ношения никабов
Муфтият Дагестана принял решение о введении временного запрета на ношение никаба на территории республики.
"Муфтий [Дагестана], ссылаясь на обращение министерства по национальной политике и делам религий [республики], в котором сообщается о существующей угрозе безопасности населению республики и на основании вынесенного вчера [2 июля] компетентного заключения отдела фетв объявляет о временном запрете на ношение никабов до устранения выявленных угроз и нового богословского заключения", - пояснил Салимов в видеообращении, которое размещено в Telegram-канале муфтията Дагестана.
Ранее сообщалось, что отдел фетв муфтията региона планирует отдельно разъяснить, в каких случаях будет считать допустимым введение локального запрета на ношение никаба, - передает ТАСС.
2 июля муфтият сообщил в Telegram-канале, что отдел фетв после анализа шариатских текстов в рамках четырех мазхабов не нашел достаточных оснований для вынесения решения о всеобщем запрете никаба. При этом уточнялось, что в определенных ситуациях из соображений безопасности может быть введен локальный временный запрет на ношение никаба.
Ранее глава Дагестана Сергей Меликов выступил против ношения никаба и отметил, что эта одежда не свойственна народам Кавказа. Он объяснил свое отношение, в том числе соображениями безопасности, потому что такая одежда "дает возможность за этими платками скрываться мужчинам, а женщинам за этими обширными балахонами - проносить запрещенные предметы".
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