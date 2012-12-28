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13 минут назад
Синоптик рассказал об опасных для москвичей египетских ночах
"Египетские" ночи в Москве могут быть опасны, так как температура не будет опускаться ниже +24 градусов.
"Ночью 24,5 градуса — минимальные значения перед восходом солнца.
"Египетские ночи" — такое понятие вполне уместно. Это очень жарко, совершенно аномально", — отметил Вильфанд.
По его словам, такая погода представляет опасность, потому что организм человека плохо восстанавливается при настолько высоких температурах, - передает РИА Новости.
Ранее Вильфанд, что 3 июля, температура воздуха днем в Москве поднимется до 32–34 градуса, в четверг будет 30–31 градус, в пятницу — 32–34 градуса. Это считается аномально жаркой погодой. Ситуацию с ночной температурой он назвал тревожной, в спальных районах столицы она составит 19–21 градус, а в центре — 23–25 градусов, - передает РБК.
По словам синоптика, аномальная жара обусловлена расположением гребня высокого давления, которое препятствует образованию облаков, а также активностью солнца.
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