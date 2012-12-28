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В России
78
47 минут назад

Ночью над тремя регионами РФ было сбито 10 беспилотников

Над Белгородской областью было сбито 5 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, над Брянской областью - 4 БПЛА, над Московской областью - один.

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 10 беспилотников над территориями Белгородской, Брянской и Московской областей, - говорится в сообщении Минобороны в Telegram-канале.

Уточняется, что дежурными средствами ПВО пять БПЛА уничтожены над территорией Белгородской области, четыре БПЛА уничтожены над территорией Брянской области, один БПЛА уничтожен над территорией Московской области.

Кроме того, дежурными огневыми средствами в акватории Черного моря уничтожены два безэкипажных катера, следовавшие в направлении Новороссийска, - отмечается в сообщении оборонного ведомства.

Ранее в этот день губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об уничтожении четырех БПЛА над регионом.

"Четыре вражеских БПЛА самолетного типа уничтожены силами ПВО Министерства обороны РФ. Два беспилотника сбиты над территорией Карачевского района. По одному БПЛА уничтожены над территориями Трубчевского и Комаричского районов". - написал он в своем Телеграм-канале.

По его словам, пострадавших и разрушений нет. Оперативные службы работают на месте.
беспилотники
атака
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