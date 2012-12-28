Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Из-за аварии на энергосетях снижено давление воды в центре и на окраинах Липецка
Общество
Сегодня в Липецке: кровопийцы, пароль от телефона жены и список профессий, которым повысят зарплату
Общество
Еще одного утонувшего нашли в Липецке
Происшествия
Липецкая вечЁрка: девять сбитых беспилотников, трое утонувших за выходные и пьяная авария со страшным исходом
Общество
Бывший глава Лебедянского района оштрафован на миллион рублей
Происшествия
МЧС предупредило о грозе
Погода в Липецке
На пяти улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Жара становится опасной: в ближайшие дни до +37
Погода в Липецке
Водитель «ВАЗа» сбил ребенка и въехал в столб
Происшествия
Из-за пожара эвакуировали жильцов пятиэтажки
Происшествия
Читать все
Из-за отключения электроэнергии в центре Липецка не работают светофоры
Общество
Липчане не попадут в обновленный «Октябрь» в День города
Общество
Компания из Подмосковья разобрала половину моста под Липецком и на этом закончила работу
Общество
На 34-летнего липчанина напали двое мужчин и отняли сумку с документами
Происшествия
Пар костей не ломит? Липчан предостерегают от жары
Общество
В Липецкую область приходит сильная жара: до +37
Погода в Липецке
Ельчанка получила три года условно за пьяную поножовщину
Происшествия
Половина Ельца может остаться без горячей воды
Общество
60-летний ельчанин выиграл суд у «Вайлдберриз»
Общество
Для обвиняемого в двойном убийстве прокурор попросил 19 лет колонии строгого режима
Происшествия
Читать все
В России
49
58 минут назад

Поток российских туристов в Таиланд с начала года вырос на 16%

За январь — июнь турпоток по направлению увеличился на 16,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Российский турпоток в Таиланд в январе-июне вырос на 16% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, РФ вошла в пятерку лидеров по числу туристических прибытий в королевство, - следует из статистики Туристического управления Таиланда (ТАТ).

По данным ТАТ, с 1 января по 30 июня Таиланд посетили 920,98 тыс. россиян, годом ранее в тот же период турпоток составлял 791,5 тыс. В июне турпоток в Таиланд из России составил 62 тыс., это на 23% больше, чем за аналогичный период прошлого года (50,7 тыс.), - передает "Интерфакс".

Согласно статистике, первое место по турпотоку в январе-июне занял Китай, откуда приехали 3,3 млн путешественников. На втором месте Малайзия с 2,36 млн туристов. Замыкает тройку Индия – чуть больше миллиона отдыхающих. В топ-5 вошли Южная Корея (911,7 тыс.) и Россия.

Шестое место занял Лаос, откуда приехали 600 тыс. туристов. За ним следуют Тайвань (512,7 тыс.), США (493,36 тыс.) и Вьетнам (482,39 тыс.). Замыкает первую десятку Великобритания с 474,37 тыс. путешественников.

Общий иностранный турпоток в Таиланд превысил 17 млн в первом полугодии.
туризм
курорт
0
0
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
А знаете ли вы
«Дети с отрядом играли в «Зарницу...», а помните ли вы, каким оно было, пионерское детство?
Общество
Минус как плюс
Общество
Детским садам в Липецке рекомендовано перенести родительские чаты в «Сферум»
Экономика
Липецкая область заняла 34 место по динамике зарплат
Экономика
Липчане хранят на депозитных счетах 226 миллиардов рублей
Происшествия
«Им все сошло с рук!»
Общество
Липчане смогут сдать накопившуюся дома мелочь
Общество
В аппарате липецкого омбудсмена заинтересовались информацией о детях с тряпками на оживленном перекрестке
Общество
Проклятое место: на остановке «Улица 50 лет НЛМК» снова провалился тротуар
Общество
Указ об ограничениях для мигрантов подписал губернатор Липецкой области
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2024
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru