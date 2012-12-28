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В России
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58 минут назад
Поток российских туристов в Таиланд с начала года вырос на 16%
За январь — июнь турпоток по направлению увеличился на 16,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
По данным ТАТ, с 1 января по 30 июня Таиланд посетили 920,98 тыс. россиян, годом ранее в тот же период турпоток составлял 791,5 тыс. В июне турпоток в Таиланд из России составил 62 тыс., это на 23% больше, чем за аналогичный период прошлого года (50,7 тыс.), - передает "Интерфакс".
Согласно статистике, первое место по турпотоку в январе-июне занял Китай, откуда приехали 3,3 млн путешественников. На втором месте Малайзия с 2,36 млн туристов. Замыкает тройку Индия – чуть больше миллиона отдыхающих. В топ-5 вошли Южная Корея (911,7 тыс.) и Россия.
Шестое место занял Лаос, откуда приехали 600 тыс. туристов. За ним следуют Тайвань (512,7 тыс.), США (493,36 тыс.) и Вьетнам (482,39 тыс.). Замыкает первую десятку Великобритания с 474,37 тыс. путешественников.
Общий иностранный турпоток в Таиланд превысил 17 млн в первом полугодии.
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