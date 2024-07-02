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В России
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сегодня, 16:22
В кабмине поддержали проект о направке конфискованного оружия в зону СВО
Законопроект направлен на "повторное использование (применение) оружия и патронов, подлежащих уничтожению войсками национальной гвардии Российской Федерации".
"Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект при условии учета указанных замечаний", - говорится в документе.
По действующему закону конфискованное и добровольно сданное оружие подлежит уничтожению Росгвардией. В Госдуме захотели отправлять его в зону СВО и выступили с соответствующей инициативой, - пишет Lenta.ru.
"Такое оружие преимущественно является исправным и может быть повторно использовано государственными военизированными организациями при выполнении возложенных на них задач, что особенно актуально с учетом проведения специальной военной операции", — говорится в пояснительной записке к законопроекту.
Порядок передачи конфискованных оружия и патронов установит правительство России. Передача будет осуществляться по решению Минобороны.
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