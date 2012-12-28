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В России
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47 минут назад
Таксисты просят отложить оформление полиса ОСГОП до 2028 года
Требование обязательного наличия ОСГОП у перевозчиков вступит в силу с 1 сентября 2024 года.
«Сейчас в ряде таксопарков примерно 30% машин работают в доставке. Водителям это выгоднее, чем возить пассажиров: не надо ОСАГО, не потребуется ОСГОП, нет проблем с оформлением путевых листов и прохождением медосмотров, не надо раз в полгода проходить техосмотр. Доход получается таким же, как от работы в такси, а проблем значительно меньше», — рассказала «Известиям» автор письма, председатель общественного совета по развитию такси Ирина Зарипова.
Она подчеркнула, что дальнейший отток водителей из такси усугубит дефицит кадров, а из-за этого подорожают тарифы на перевозку. Поездка, которая сейчас обходится пассажиру в 1 тыс. руб. поднимется до 1,3 тыс. рублей.
ОСГОП ориентирован прежде всего на юридические лица, в то время как в такси работает большое число индивидуальных предпринимателей и самозанятых, отметил руководитель центра компетенций международного евразийского форума «Такси» Станислав Швагерус.
Полис ОСГОП для такси будет стоить примерно 2,6 тыс. рублей, напомнили «Известиям» в пресс-службе Всероссийского союза страховщиков (ВСС) и Российского союза автостраховщиков (РСА).
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