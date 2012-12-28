Прибыль российских компаний выросла на четверть

Прибыль российских предприятий в 2023-м взлетела на 23% по сравнению с предыдущим годом (до 38,2 трлн рублей). Это следует из данных на аналитическом портале ФНС, который изучили «Известия».



Рост прибыли показывают компании, которым не требуются значительные капитальные затраты или расходы, сказал доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Равиль Ахмадеев.Это отражает успешные показатели российской экономики в 2023-м, отметил доцент кафедры инфраструктуры финансовых рынков ВШЭ Андрей Столяров.При этом доходы организаций в прошлом году снизились на 36% до 814 трлн рублей. Это объясняется внешними санкциями: компаниям нужно перестраивать логистические и производственные процессы, отметил генеральный директор ГК «Техзор» Андрей Бородкин.В 2024 году динамика будет выше, так как торговля и логистика полностью перестроились, растет товарооборот со странами ШОС и БРИКС, подчеркнул Алексей Хижняк из «Деловой России». Так что и по выручке, и по прибыли, согласно его оценке, можно ожидать позитивных цифр.