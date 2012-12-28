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В России
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49 минут назад
Прибыль российских компаний выросла на четверть
Прибыль российских предприятий в 2023-м взлетела на 23% по сравнению с предыдущим годом (до 38,2 трлн рублей). Это следует из данных на аналитическом портале ФНС, который изучили «Известия».
Это отражает успешные показатели российской экономики в 2023-м, отметил доцент кафедры инфраструктуры финансовых рынков ВШЭ Андрей Столяров.
При этом доходы организаций в прошлом году снизились на 36% до 814 трлн рублей. Это объясняется внешними санкциями: компаниям нужно перестраивать логистические и производственные процессы, отметил генеральный директор ГК «Техзор» Андрей Бородкин.
В 2024 году динамика будет выше, так как торговля и логистика полностью перестроились, растет товарооборот со странами ШОС и БРИКС, подчеркнул Алексей Хижняк из «Деловой России». Так что и по выручке, и по прибыли, согласно его оценке, можно ожидать позитивных цифр.
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