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сегодня, 14:45
В Грузии при крушении военного самолета погиб пилот
Самолет Су-25 разбился в Грузии во время плановых военных учений, погиб пилот.
"Второго июля текущего года в ходе одного из плановых военных учений, в которых была задействована авиационная составляющая, один из летательных аппаратов, принадлежащих Силам обороны, потерпел катастрофу. В результате катастрофы Су-25 трагически погиб пилот авиационного командования Сил обороны Кахабер Зурабашвили", - говорится в заявлении Минобороны.
Причины происшествия будут установлены в ходе детальной проверки. В Минобороны Грузии выразили соболезнования родным и близким пилота, - передает ТАСС.
Ранее грузинские СМИ сообщили, что в селе Дисвели Болнисского муниципалитета разбился вертолет. Уточнялось, что при падении летательного аппарата пострадал один человек. В Минобороны Грузии не уточнили место, где произошла катастрофа с Су-25, но, предположительно, речь идет об одном и том же происшествии.
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