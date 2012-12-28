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В России
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46 минут назад
Госдума может рассмотреть закон об отмене EГЭ
В случае принятия инициатива вступит в силу с 1 января 2025 г., но результаты ЕГЭ будут действительны еще четыре года после сдачи.
"Законопроект, которым ЕГЭ заменяется на проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в форме государственных экзаменов, планируется рассмотреть в Госдуме в первом чтении в октябре", — отметила она.
Депутаты внесли документ в нижнюю палату в июне. В пояснительной записке отмечается, что из-за ЕГЭ с каждым годом среди подростков растет количество суицидов, кроме того, проведение экзамена требует от государства значительных расходов, - передает РИА Новости.
К тому же, утверждают авторы со ссылкой на экспертов, родители вынуждены тратить деньги на репетиторов, а коррупционная составляющая сместилась из сферы приемных комиссий в сферу олимпиад.
По мнению Лантратовой, формат ЕГЭ не позволяет раскрыть творческий потенциал школьников, а из-за отсутствия личного контакта ученика с преподавателем происходит обезличивание абитуриента. Обучение в школе теперь подчинено одной задаче — сдать ЕГЭ, оно превратилось в натаскивание на решение экзаменационных заданий, а не освоение учебной программы, добавила депутат.
Если закон об отмене ЕГЭ примут, он может вступить в силу с 1 января 2025 года. При этом результаты Единого госэкзамена, полученные до этого, будут действительны четыре года после сдачи и могут приниматься вузами в качестве вступительных испытаний при приеме на программы бакалавриата и специалитета.
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