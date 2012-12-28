Один человек погиб и шестеро пострадали в результате взрыва газа в жилом доме в Башкирии

В жилом доме на улице Артема в башкирском Стерлитамаке произошел взрыв бытового газа. По предварительной информации, один человек погиб, еще шестеро пострадали, в том числе двое детей.