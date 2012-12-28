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В России
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14 минут назад
Один человек погиб и шестеро пострадали в результате взрыва газа в жилом доме в Башкирии
В жилом доме на улице Артема в башкирском Стерлитамаке произошел взрыв бытового газа. По предварительной информации, один человек погиб, еще шестеро пострадали, в том числе двое детей.
В результате происшествия в Стерлитамаке в больницу госпитализированы три женщины 1986, 1988, 1998 г.р., двое мужчин 1967 и 1997 г.р., а также 1 девочка 2014 г.р. Женщина 1958 г.р., погибла, - говорится на сайте МЧС России по Республике Башкортостан.
Уточняется, что годовалая девочка, которая находилась в коляске около подъезда в момент происшествия осмотрена, в госпитализации не нуждается.
Эвакуированные размещены в пунктах временного размещения.
Предварительно, в результате хлопка повреждения имеют 11 квартир в первом подъезде, из них в 3 квартирах повреждены перегородки.
Проектной организацией проводится обследование целостности несущих конструкций дома.
На месте происшествия создан оперативный штаб, возглавляет его глава администрации города Рустем Газизов. Работают все экстренные службы города: аварийно-спасательные службы, 3 единицы пожарной техники и 3 единицы скорой помощи. Обстоятельства произошедшего выясняются, - сообщает администрация.
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