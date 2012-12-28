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В мире
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сегодня, 12:16
Всемирный банк признал Россию страной с высоким уровнем дохода
Вместе с Россией к странам с высоким доходом присоединились Болгария и Палау.
Перевод России в высшую категорию из группы стран с доходами выше среднего в банке объяснили ростом оборонных расходов, а также восстановлением активности в торговле, финансовом секторе и строительной отрасли, - передает РИА Новости.
Уточняется, что в список попадают страны, где уровень валового национального дохода на душу населения превышает 14 005 долларов.
По оценкам Всемирного банка, этот показатель в РФ в 2023 году составил 14 250 долларов. Таким образом, РФ попала в один список с США, Канадой, Австралией, Японией, Саудовской Аравией и большей частью стран Европы.
В 2022 году Россия была признана страной с уровнем дохода выше среднего, этот показатель составлял 12 830 долларов. Изменение ситуации во Всемирном банке связывают с ростом экономической активности за счет военных расходов, восстановления торговли и развития строительства и финсектора. Что привело, по мнению организации, к росту ВВП и увеличению ВНД на душу населения более чем на 11,2%.
Всемирный банк распределяет страны по доходам на четыре группы: высокий, выше среднего, ниже среднего и низкий. Для расчета коэффициента используется среднее значение обменного курса страны за данный год и два предыдущих с поправкой на разницу в темпах инфляции между изучаемым государством и странами еврозоны, Японией, Великобританией и Соединенными Штатами.
Согласно данным Росстата за прошлый год, среднедушевые доходы выше 100 тысяч рублей в месяц фиксировались у 11,2% населения. Для сравнения, в 2013 году этот показатель был на уровне 1,6%.
К высокодоходным странам также присоединились Болгария и Палау. Кроме того, свое положение улучшили Украина, Алжир, Монголия и Иран. Они перешли из категории государств с доходами ниже среднего в категорию "доходов выше среднего". На Украине, в частности, валовой национальный доход на душу населения увеличился до 5070 долларов с 4270 благодаря возобновлению экономического роста и продолжающемуся сокращению населения.
Единственной страной в рейтинге Всемирного банка, чей уровень доходов снизился, оказалась Палестина. Ее номинальный ВВП уменьшился на 9,2%.
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