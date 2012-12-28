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сегодня, 11:21

Эксперт рассказал о новой схеме мошенничества с ложными операторами

Злоумышленники предлагают помочь вернуть старый тариф, прося доступ к личному кабинету абонента.

Мошенники изобрели новую легенду для обмана россиян — представляются сотрудниками операторов сотовой связи и сообщают о сбое в системе, - рассказал РИА Новости директор продукта "Защитник" МТС Андрей Бийчук.

"Мошенники действуют под видом операторов сотовой связи, чтобы ввести пользователей в заблуждение и получить доступ к их личным данным. Вот как выглядит типичный сценарий: вы получаете звонок от человека, представляющегося сотрудником оператора <...> Мошенник сообщает вам о якобы произошедшем сбое в системе", — сообщил Бийчук.

По его словам, звонок может начаться с приветствия: "Здравствуйте, меня зовут Марк, я оператор компании Х. Это не реклама". Далее злоумышленник сообщит о том, что тариф, которым пользовался абонент ранее, был сброшен и больше недоступен. Мошенник также скажет, что пользователю был подключен новый тариф и назовет его стоимость.

Независимо от реакции жертвы, мошенник предложит помочь вернуть ей старый тариф, для чего попросит предоставить доступ к личному кабинету абонента оператора.

Впоследствии мошенники могут взять на имя жертвы кредиты или микрозаймы через авторизацию на различных площадках, а также получить доступ к банковским счетам или другим аккаунтам.

Эксперт советует для защиты завершить разговор и самостоятельно перезвонить своему оператору на официальный номер, указанный на сайте компании. Также не рекомендуется переходить по ссылкам, которые могут прислать жертве, и сообщать по телефону логины и пароли. Настоящие сотрудники не запрашивают подобную информацию, а все изменения тарифов приходят через СМС, push-уведомления в приложении оператора или через личный кабинет на сайте.
мошенничество
аферисты
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