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Бизнес
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38 минут назад
20 лет роста, упорного труда и развития технологий – компания «Липецкое станкостроительное предприятие» отметила юбилей
Предприятию, которое входит в ТОП-3 в своей отрасли в стране, есть чем гордиться.
В наше экономически непростое время липецкие станкостроители успешно налаживают и расширяют международные связи и в СНГ, и за его пределами. Прямо на празднике в честь юбилея предприятия было заключено соглашение о сотрудничестве с китайской компанией «СНС Волга».
— Мы очень рады сегодня подписать соглашение, которое означает, что у нас будут налаживаться долгосрочные тесные отношения сотрудничества. И мы будем предоставлять сервисное обслуживание на высоком уровне для российского машиностроения, — заявил главный исполнительный директор компании «СНС Волга» Лю Цзиго.
Многочисленным гостям провели экскурсию по предприятию. Гостям из Китая, Белоруссии и представителям компаний из различных регионов России показали образцы продукции и продемонстрировали технологический процесс производства металлообрабатывающего оборудования. В частности, гостям презентовали два новых станка, которые изготовили под индивидуальные запросы клиентов — такие технологические решения давно стали одной из визитных карточек предприятия.
Выпуск станков — процесс высокотехнологичный и трудоёмкий. Для производства требуются только высококвалифицированные сотрудники. Поэтому особое внимание уделяют подбору и обучению персонала. В честь двадцатилетия предприятия лучших сотрудников наградили дипломами за добросовестный труд и вклад в развитие предприятия.
Компания «Липецкое станкостроительное предприятие» подошла к своему 20-летию с отличными показателями. Организация является якорным предприятием станкостроительного кластера, основанного в Липецкой области при поддержке Министерства промышленности и торговли РФ. Компания входит в ТОП-3 в России в своей отрасли и официально признана одним из системообразующих предприятий России.
— Наша компания специализируется на производстве оборудования, используемого в различных отраслях промышленности. Каждый станок проходит строгий контроль качества, что гарантирует его надежность и долговечность. Мы постоянно внедряем новые технологии и инновации для поддержки высокого качества продукции и повышения эффективности работы оборудования, — говорит исполнительный директор компании «Липецкое станкостроительное предприятие» Дмитрий Пахомов. — В этом году у нас юбилей – 20 лет. За эти годы мы добились значительных успехов и укрепили свою позицию на рынке. Наша компания заслужила доверие клиентов благодаря высокому качеству продукции, надежности и слаженной работе команды профессионалов предприятия. Мы уделяем особое внимание обучению и подбору сотрудников, а также развитию социальной сферы и экономики города. Инвестиции в обучение новых специалистов для нас являются стратегически важными. Мы предоставляем стажировки и практики для студентов технических специальностей и организуем специализированные курсы для наших сотрудников. Наша компания нацелена на профессиональный рост и развитие, поэтому мы продолжаем совершенствоваться и улучшать свои показатели.
Компания начала свою деятельность в 2004 году и постепенно расширялась, увеличивая производственные мощности и ассортимент продукции - за два десятилетия произведено более 2300 станков. Предприятие является членом Ассоциации «Станкоинструмент» и признано одним из ведущих в России по объему производства шлифовальных станков.
Шагая в ногу со временем, станкостроители постоянно внедряют новые технологии в процесс производства. Это помогает не только поддерживать качество продукции, но и повышать эффективность работы оборудования. Объемы изготавливаемых станков постоянно растут. Так, в 2023 году количество выпущенной продукции превысило показатели предшествующего года на 170%!
Компания не забывает и о социальной сфере, постоянно помогает проведению спортивных и социальных мероприятий в Липецке, поддерживает, в том числе – детский футбол, водно-моторный спорт, триатлон, ярмарки вакансий, помогает детским домам и т.д.
Компания «Липецкое станкостроительное предприятие» — пример успешного производства, которое твёрдо стоит на ногах, привлекает всё больше партнёров, в том числе из-за рубежа, является опорой экономики России.
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