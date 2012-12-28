20 лет роста, упорного труда и развития технологий – компания «Липецкое станкостроительное предприятие» отметила юбилей

Предприятию, которое входит в ТОП-3 в своей отрасли в стране, есть чем гордиться.

РЕКЛАМА. ООО «Липецкое станкостроительное предприятие».

Один из лидеров по производству шлифовального оборудования в России компания «Липецкое станкостроительное предприятие» отмечает 20-летний юбилей.В наше экономически непростое время липецкие станкостроители успешно налаживают и расширяют международные связи и в СНГ, и за его пределами. Прямо на празднике в честь юбилея предприятия было заключено соглашение о сотрудничестве с китайской компанией «СНС Волга».Многочисленным гостям провели экскурсию по предприятию. Гостям из Китая, Белоруссии и представителям компаний из различных регионов России показали образцы продукции и продемонстрировали технологический процесс производства металлообрабатывающего оборудования. В частности, гостям презентовали два новых станка, которые изготовили под индивидуальные запросы клиентов — такие технологические решения давно стали одной из визитных карточек предприятия.Выпуск станков — процесс высокотехнологичный и трудоёмкий. Для производства требуются только высококвалифицированные сотрудники. Поэтому особое внимание уделяют подбору и обучению персонала. В честь двадцатилетия предприятия лучших сотрудников наградили дипломами за добросовестный труд и вклад в развитие предприятия.Компания «Липецкое станкостроительное предприятие» подошла к своему 20-летию с отличными показателями. Организация является якорным предприятием станкостроительного кластера, основанного в Липецкой области при поддержке Министерства промышленности и торговли РФ. Компания входит в ТОП-3 в России в своей отрасли и официально признана одним из системообразующих предприятий России.Компания начала свою деятельность в 2004 году и постепенно расширялась, увеличивая производственные мощности и ассортимент продукции - за два десятилетия произведено более 2300 станков. Предприятие является членом Ассоциации «Станкоинструмент» и признано одним из ведущих в России по объему производства шлифовальных станков.Шагая в ногу со временем, станкостроители постоянно внедряют новые технологии в процесс производства. Это помогает не только поддерживать качество продукции, но и повышать эффективность работы оборудования. Объемы изготавливаемых станков постоянно растут. Так, в 2023 году количество выпущенной продукции превысило показатели предшествующего года на 170%!Компания не забывает и о социальной сфере, постоянно помогает проведению спортивных и социальных мероприятий в Липецке, поддерживает, в том числе – детский футбол, водно-моторный спорт, триатлон, ярмарки вакансий, помогает детским домам и т.д.