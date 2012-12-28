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В России
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57 минут назад
В кабмине запретили банкам самостоятельно повышать размер кредита
Правительство поддержало законопроект, запрещающий банкам в одностороннем порядке повышать размер кредита, в том числе лимит по кредитным картам.
"Правительство РФ поддерживает законопроект при условии его доработки с учетом указанного замечания", - говорится в официальном отзыве кабмина.
Законопроект предложил сенатор Айрат Гибатдинов. Инициатива предполагает установление запрета на включение в договор о займе условий, предусматривающих возможность увеличения банком размера кредита без заключения нового договора с клиентом. Эта норма направлена на недопущение практики увеличения банками кредитного лимита в одностороннем порядке.
Речь идет прежде всего о кредитных картах. Автор законопроекта ссылается на данные ЦБ о том, что на 1 июля 2023 года банковские карты были у 23 млн граждан, что составляет более половины от общего числа заемщиков. "В то же время, согласно данным открытых источников, доля граждан с пятью и более кредитами увеличилась до 8,6% (4,7% в 2021 году), а задолженность граждан по кредитным картам увеличилась на 20% с апреля по сентябрь 2023 года", - отмечает парламентарий.
В пояснительной записке к документу говорится, что увеличение размера кредита приводит к негативным последствиям для граждан, вгоняет их в долговую яму. В случаях, когда такая опция предусмотрена договором, банки "фактически навязывают гражданам услуги по дополнительному кредитованию, что кажется недопустимым", указывается в материалах.
Положения законопроекта не ограничивают возможность увеличения кредитного лимита, они направлены на то, чтобы сделать эту процедуру более прозрачной для граждан, а подход к этому вопросу более обдуманным, подчеркивается в сопроводительных документах.
Документ в целом получил положительную оценку правительства России, однако одно из положений проекта, как следует из официального отзыва, нуждается в доработке. В кабмине указали на то, что лимит кредитования является одним из условий договора о займе, поэтому при регулировании вопроса о его увеличении целесообразно предусмотреть обязанность сторон не заключать новый договор, а вносить изменения в индивидуальные условия уже имеющегося.
Автору инициативы предлагается учесть это замечание.
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