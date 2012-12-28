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В России
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13 минут назад
Над тремя регионами РФ за ночь было уничтожено 11 беспилотников
В сообщении министерства уточняется, что над Брянской и Белгородской областями перехватили и уничтожили по 4 БПЛА, над территорией Республики Крым — 3.
"В течение прошедшей ночи при попытке Киевского режима совершить террористические атаки с применением беспилотных летательных аппаратов на территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены четыре БПЛА над территорией Брянской области, четыре БПЛА над территорией Белгородской области и три БПЛА над территорией Республики Крым", - говорится в Телеграм-канале оборонного ведомства.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков накануне вечером сообщал об атаке дронами приграничного города Шебекино, в результате чего пострадали два мирных жителя: местная жительница получила осколочные ранения кистей рук, а житель — осколочное ранение ноги. Количество атаковавших город БПЛА глава региона не уточнял.
В то же время губернатор Брянской области Александр Богомаз этой ночью четырежды сообщал об атаках дронов в период с 1:50 по 7:32. Один беспилотник был уничтожен над Суражским районом, еще три — над Трубчевским районом, - передает РБК.
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