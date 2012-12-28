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Липецкая вечЁрка: девять сбитых беспилотников, трое утонувших за выходные и пьяная авария со страшным исходом
Общество
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сегодня, 20:36
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Из-за аварии на энергосетях снижено давление воды в центре и на окраинах Липецка
Работы водозабора и сетей уже восстанавливается. Также усилен контроль над качеством питьевого ресурса, сообщает мэрия Липецка.
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