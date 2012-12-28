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сегодня, 20:36
59

Из-за аварии на энергосетях снижено давление воды в центре и на окраинах Липецка

Из-за аварии на сетях электроснабжения возможно снижение давления воды и повышение ее мутности в микрорайонах: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, на Опытной станции, в центре города и Карьере. 

Работы водозабора и сетей уже восстанавливается. Также усилен контроль над качеством питьевого ресурса, сообщает мэрия Липецка.
водоснабжение
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Комментарии (59)

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Прудная 2
15 минут назад
Прудная! Воды нет до сих пор, звоним в РВК весь день - сбрасывают звонок! Подвоз воды отсутствует, заказать подвоз воды людям не дают возможности - звонки сбрасывают! Безобразие!! Кто поможет людям
Ответить
Маруся
17 минут назад
На Опытной 17б воды нет. По телефону не дозвониться.
Ответить
Елена
23 минуты назад
Пр. 60 лет СССР д. 21 горячей воды нет с 13 июня.
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Ирина
24 минуты назад
Сколько будет продолжатся , нет холодной воды, да в такую жару, 8 район
Ответить
Светл2ана
27 минут назад
Нет холодной воды 8 район
Ответить
Незванная
28 минут назад
Космонавтов, 29 дали холодную! Спасибо ,ремонтникам и всем причастным к этому вопросу! От души , спасибо!!!!
Ответить
Хм
29 минут назад
Отключают горячую воду - греем холодную. Теперь будут отключать холодную, будем охлаждать горячую.
Ответить
Маруся
31 минуту назад
Как это всё уже надоело. За что мы платим деньги
Ответить
Казинка
31 минуту назад
Каждый день у "гарадских" катоклизмы и беды. А скоро и айфон сядет и электроповозку негде будет зарядить. Завтра я вам снова напишу
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Нароод
27 минут назад
Будем ждать
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Карга
32 минуты назад
Ура! Ура!!! Пошла водичка !!!
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