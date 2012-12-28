Из-за аварии на энергосетях снижено давление воды в центре и на окраинах Липецка

Из-за аварии на сетях электроснабжения возможно снижение давления воды и повышение ее мутности в микрорайонах: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, на Опытной станции, в центре города и Карьере.Работы водозабора и сетей уже восстанавливается. Также усилен контроль над качеством питьевого ресурса, сообщает мэрия Липецка.