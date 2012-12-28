Пострадавшие в перевернувшемся «ВАЗе» дети — с серьёзными травмами в областной детской больнице
Изнасиловавший 10-летнюю девочку в овраге педофил из Липецкой области получил 22 года колонии
Пострадавшие в перевернувшемся «ВАЗе» дети — с серьёзными травмами в областной детской больнице
В России
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42 минуты назад
После отмены льготной ипотеки спрос на кредит упадет на 20–50%
«В мае количество заявок на льготные кредиты выросло на 44%, в первую половину июня, до того момента как банки стали ограничивать одобрение и выдачу льготных кредитов, интерес к ипотеке на новостройки был выше почти на 20% относительно майских значений», — уточнил Ильдар Хусаинов.
В «Абсолют Банке» потенциальное падение спроса после завершения программы льготной ипотеки и ужесточения условий по семейной оценили в 30–50%. Зампредседателя кредитной организации Антон Павлов пояснил «Известиям, что в целом на госпрограммы сейчас приходится порядка 80–90% выданных ипотечных кредитов.
По версии директора департамента розничных продаж «Новикома» Ивана Беляева, часть потребителей откажется от покупки первичного жилья в пользу вторичной недвижимости. Он оценил: спрос на первичку может упасть до 50%, а на вторичку — вырасти до 20%.
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