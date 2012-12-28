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В России
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сегодня, 17:35
В России введут контроль над формированием стоимости жилья
В России планируют ввести статистику стоимости жилищного строительства. Это следует из ответа замминистра Минэкономразвития Сергея Назарова вице-спикеру Госдумы (ГД) Борису Чернышову, который ранее обратился с таким предложением в правительство.
В нем сообщается, что Росстат в своем письме в министерство (документ есть в распоряжении «Известий») выразил готовность принять участие в этой работе, а также в случае решения о включении показателя в ФПСР инициировать процесс внесения в него изменений.
Статистику стоимости жилищного строительства Росстат перестал вести с 2022 года. В ведомстве пояснили «Известиям», что ранее этот показатель формировался «на основе сведений о введенной в отчетном периоде площади помещений отдельно стоящих зданий жилого назначения квартирного типа, к которым относятся многоквартирные дома (без пристроек, надстроек, встроенных помещений и индивидуальных домов)».«В настоящее время такие многоквартирные дома строятся редко, что приводит к отсутствию сведений для расчета показателя по целому ряду субъектов на протяжении длительного периода», — отметили в Росстате.
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