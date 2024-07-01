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В России
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сегодня, 15:46
В РФ увеличили субсидии на перевод автомобилей на метан
Нормативы субсидирования повышены с 48 до 78% общей стоимости работ.
Соответствующее постановление подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин, - сообщила пресс-служба кабмина 1 июля.
В текущем году компенсация от общей стоимости работ по установке метанового ГБО увеличена до 78%. До этого максимальная скидка составляла 48%.
Также почти в три раза был увеличен максимальный размер господдержки на ремоторизацию грузовых автомобилей — с действующих 4 до 12%. Для граждан, представителей малого и среднего бизнеса сохраняется двойной повышающий коэффициент.
Увеличение субсидий простимулирует перевод транспорта на метан и поддержит спрос на этот вид топлива со стороны бизнеса и граждан, заявили в правительстве.
Изменения внесены в приложение к государственной программе «Развитие энергетики». Она предусматривает увеличение объема потребления природного газа в качестве моторного топлива до 2,7 млрд куб. м по итогам 2024 года.
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