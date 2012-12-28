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сегодня, 14:52
Диетолог назвала оптимальное количество жидкости, которое нужно выпивать за сутки
Вода поддерживает тонус мышц, поддерживает работу слизистых оболочек, регулирует температуру тела и борется с бактериями и вирусами.
"Необходимо употреблять миллилитр жидкости на одну употребляемую килокалорию. Учитывая, что городской житель, у которого низкая физическая нагрузка, употребляет от 1500 до 2000 калорий в день, то и появилась норма — выпивать полтора-два литра воды в день. Спортсмены, люди, занимающиеся тяжелым физическим трудом, пьют больше, так как у них организм требует больше жидкости, и жажда сильнее", - пояснила врач.
Если человек пьет другие напитки (сок, чай, компот), то расчет идет по другой системе (0,75 миллилитра на калорию). При этом эти напитки сами по себе увеличивают потребность в воде, так как содержат калории, - подчеркнула специалист.
"Наше тело может извлекать жидкость и из продуктов тоже. Если вы едите овощи, фрукты, волокнистое мясо — все это содержит воду, которую организм способен из них получить. Поэтому даже если вы совсем не будете пить, но есть указанные продукты, то выживете. Это продемонстрировали исследования", - также отметила эксперт.
Однако для того, чтобы организму было легче осуществлять все процессы жизнедеятельности, воду лучше все-таки пить. "В частности, вода помогает пищеварению. Чтобы хорошо усвоить пищу, ворсинки кишечника должны быть погружены в перевариваемое содержимое, для чего оно максимально разведено водой. Чем больше поверхность соприкосновения с пищей, тем эффективнее усвоение минеральных веществ и витаминов, с чем у многих проблема. Потому что сколько бы ни содержалось много, например, железа или кальция в продуктах, усвоить кишечник может далеко не все", - отмечает эксперт.
"Кофе и чай (кроме травяного) содержат кофеин, за счет чего обладают мочегонным действием. Они, наоборот, обезвоживают. Поэтому их мы не рассматриваем как продукты, восполняющие жидкость. Люди, которые не пьют воду, а только чай и кофе, на самом деле большую часть жидкости извлекают из продуктов, а не из этих напитков", — объясняет врач.
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