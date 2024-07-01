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В России
38
28 минут назад
1

В Госдуме предлагают сохранить порядок индексации пенсий с 1 января

Не менять уже устоявшийся механизм индексации страховых пенсий предложили в Госдуме.

Депутата Госдумы предлагают скорректировать сроки индексации страховых пенсий,  установив датой повышения 1 января вместо 1 февраля. Соответствующий проект поправок внесен в Госдуму 1 июля. В кабмине попросили документ доработать, указав на необходимость определить источники финансирования возникающих расходов, - пишет "Российская газета".

"До 2019 года действовала схема, когда страховые пенсии индексировались с 1 февраля - на уровень инфляции, и с 1 апреля - исходя из роста доходов тогда еще Пенсионного фонда России", - заявил глава комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов, один из авторов законопроекта Ярослав Нилов.

С 2019 по 2024 годы действует переходный период после принятия законопроектов, меняющих параметры пенсионной системы. Но с 2025 года нужно будет вернуться к прежней системе индексации - с 1 февраля и с 1 апреля.

"Но люди уже привыкли получать прибавку к пенсии с 1 января. Поэтому предлагается оставить применяющийся сегодня порядок индексации страховой пенсии и фиксированной выплаты к страховой пенсии начиная с 1 января. Это будет справедливо", - подчеркнул Нилов.

"Январская индексация - это, действительно, уже укоренившаяся привычка. И справедливо, когда новый год начинается с увеличения пенсий", - ранее отмечал Ярослав Нилов.

С 2025 года индексировать пенсии будут не только неработающим, но и работающим пенсионерам. Госдума уже приняла соответствующий законопроект.

Нилов пояснил, как будут индексироваться пенсии.

"Например, работающий пенсионер на руки получает 10 тысяч рублей. При увольнении его пенсия удваивается - это уже 20 тысяч рублей. Будет применяться максимальный коэффициент для индексации - к примеру, 10 процентов. 10 процентов от 20 тысяч рублей. Получается 2 тысячи. И с 2025 года работающий пенсионер будет получать уже 12 тысяч, а полную сумму пенсии с учетом всех ранее пропущенных индексаций пенсионер сможет получить тогда, когда прекратит свою трудовую деятельность" - сообщил депутат.
пенсии
индексация
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Комментарии (1)

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Ну, дела!
12 минут назад
И тут умудрились обмухлевать беднях пенсионеров
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