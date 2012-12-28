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В России
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22 минуты назад
Причиной разъединения вагонов «Иволги» на МЦД-3 назвали дефект сцепного устройства
Экспертная группа сделала заключение о том, что причиной инцидента стал скрытый производственный дефект детали сцепного устройства.
"Экспертная группа сделала заключение о том, что причиной инцидента стал скрытый производственный дефект детали сцепного устройства", - говорится в сообщении.
В ТМХ отметили, что в течение пяти дней будет проведена инспекционная проверка поездов "Иволга" из поставки 2024 года.
"Контроль над качеством вновь поступающих сцепных устройств будет усилен. К поставщику будут применены штрафные санкции", - добавили в компании.
Ранее на станции Кратово МЦД-3 произошел саморасцеп между вагонами электропоезда "Иволга 4.0", принадлежащего компании-перевозчику, не относящемуся к ОАО "РЖД". При этом пострадавших после инцидента не было, все пассажиры покинули состав и вышли на платформу.
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