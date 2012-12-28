Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Администрация Липецка поможет в ремонте поврежденных БПЛА дома и бани
Происшествия
НЛМК выступил с заявлением о ночной атаке беспилотников
Общество
Обезвреживание обломков БПЛА продолжается, липчане могут услышать взрывы
Происшествия
В Ссёлках насмерть задавили 86-летнюю бабушку
Происшествия
Сегодня в Липецке: подорожание коммуналки – что именно и на сколько увеличится в цене
Общество
В садоводстве под Липецком автомобиль сгорел за несколько минут
Происшествия
Внезапное ненастье с градом может накрыть Липецкую область в ближайшие часы
Погода в Липецке
Более, чем на четырех десятках улиц отключат холодную воду
Общество
Все жарче и жарче, дождей не предвидится
Погода в Липецке
Под Октябрьским мостом утонул человек
Происшествия
Читать все
Сегодня в Липецке: подорожание коммуналки – что именно и на сколько увеличится в цене
Общество
Четвёртый святой появится на улице Ленина: постамент для памятника уже установлен
Общество
40-летнему липчанину грозит до пяти лет лишения свободы за кражу велосипеда
Происшествия
Под Октябрьским мостом утонул человек
Происшествия
Липчанка пробилась в сборную России, серьёзно улучшив личный рекорд
Спорт
Двоих браконьеров оштрафовали на 100 тысяч рублей каждого и конфисковали у них оружие и автомобиль
Происшествия
Школьники искали подработку на лето, а им предложили стать закладчиками
Общество
В Липецкой области выявили картельный сговор на сумму более 17 миллионов рублей
Общество
В садоводстве под Липецком автомобиль сгорел за несколько минут
Происшествия
Строительная фирма и ЧОП выдумали опыт работы и обманом заключили контракты
Общество
Читать все
В России
49
сегодня, 11:30

В Белгородской области возникли проблемы с подачей электричества

Отмечается, что энергетики уже приступили к переводу электроснабжения потребителей на резервные схемы, социально значимые объекты обеспечиваются электроэнергией от передвижных резервных источников.

В Белгороде и некоторых районах области наблюдаются сбои в подаче электроэнергии, в «Белгородэнерго» объясняют происходящее «внешним воздействием на энергообъект», - сообщила мэрия.

Ракетную тревогу в Белгороде на время перебоев со светом будут объявлять из громкоговорителей на автомобилях, власти также предупредили о возможных проблемах с водоснабжением, - передает РБК.

Часть светофоров в Белгороде перестала работать, может быть нарушена подача воды, водоканал задействовал генераторы, - предупредили власти. Сотрудники энергокомпании приступили к переводу снабжения на резервные мощности, соцобъекты обеспечиваются электричеством от передвижных источников.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков ранее рассказал в своем Телеграм-канале, что в результате атак ВСУ имеются повреждения на линиях электропередач, в ряде населенных пунктов временно отсутствует электроснабжение. Уточняется, что аварийные службы приступят к восстановительным работам после согласования с Министерством обороны РФ.

Кроме проблем с электроснабжением, глава региона рассказал о жертвах и пострадавших. По его словам, в Волоконовском районе в районе села Новое движущийся легковой автомобиль атакован FPV-дроном. В машине находилась семья из пяти человек: дедушка с бабушкой, супруги и их ребенок. В результате атаки погибла 4-летняя девочка. Четверо раненых с различными множественными осколочными ранениями доставлены бригадами скорой в Валуйскую ЦРБ, где врачи оказывают им медицинскую помощь. Состояние раненых средней степени тяжести.

В Грайворонском городском округе по городу Грайворон, поселку Чапаевский, селам Безымено, Глотово, Головчино, Дроновка, Козинка, Новостроевка-Первая, Смородино, Сподарюшино и Пороз было выпущено 15 БПЛА, а также 30 боеприпасов в ходе обстрела. В городе Грайворон пострадала мирная жительница. Женщину с закрытой черепно-мозговой травмой и осколочным ранением ноги бригада скорой доставила в городскую больницу №2 города Белгорода. После обследования и оказанной медицинской помощи она отпущена домой на амбулаторное лечение. Повреждены за прошедшие сутки 6 автомобилей, одна из машин полностью сгорела, 5 квартир в МКД, 9 частных домов, из которых 4 разрушены. Также имеются повреждения на линиях связи, газо- и электроснабжения, в ряде населенных пунктов временно отсутствует электричество.

Губернатор Курской области Алексей Смирнов также сообщил, что из-за технологических нарушений на линии электропередачи в соседних регионах в Курской области может возникнуть дефицит мощности электроэнергии, - говорится в его официальном Телеграм-канале. По его словам, энергетики продолжают работать над устранением аварии.
электричество
Белгород
0
0
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
А знаете ли вы
«Дети с отрядом играли в «Зарницу...», а помните ли вы, каким оно было, пионерское детство?
Общество
Минус как плюс
Общество
Детским садам в Липецке рекомендовано перенести родительские чаты в «Сферум»
Экономика
Липецкая область заняла 34 место по динамике зарплат
Экономика
Липчане хранят на депозитных счетах 226 миллиардов рублей
Происшествия
«Им все сошло с рук!»
Общество
Липчане смогут сдать накопившуюся дома мелочь
Общество
В аппарате липецкого омбудсмена заинтересовались информацией о детях с тряпками на оживленном перекрестке
Общество
Проклятое место: на остановке «Улица 50 лет НЛМК» снова провалился тротуар
Общество
Указ об ограничениях для мигрантов подписал губернатор Липецкой области
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2024
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru