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В России
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сегодня, 11:30
В Белгородской области возникли проблемы с подачей электричества
Отмечается, что энергетики уже приступили к переводу электроснабжения потребителей на резервные схемы, социально значимые объекты обеспечиваются электроэнергией от передвижных резервных источников.
Ракетную тревогу в Белгороде на время перебоев со светом будут объявлять из громкоговорителей на автомобилях, власти также предупредили о возможных проблемах с водоснабжением, - передает РБК.
Часть светофоров в Белгороде перестала работать, может быть нарушена подача воды, водоканал задействовал генераторы, - предупредили власти. Сотрудники энергокомпании приступили к переводу снабжения на резервные мощности, соцобъекты обеспечиваются электричеством от передвижных источников.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков ранее рассказал в своем Телеграм-канале, что в результате атак ВСУ имеются повреждения на линиях электропередач, в ряде населенных пунктов временно отсутствует электроснабжение. Уточняется, что аварийные службы приступят к восстановительным работам после согласования с Министерством обороны РФ.
Кроме проблем с электроснабжением, глава региона рассказал о жертвах и пострадавших. По его словам, в Волоконовском районе в районе села Новое движущийся легковой автомобиль атакован FPV-дроном. В машине находилась семья из пяти человек: дедушка с бабушкой, супруги и их ребенок. В результате атаки погибла 4-летняя девочка. Четверо раненых с различными множественными осколочными ранениями доставлены бригадами скорой в Валуйскую ЦРБ, где врачи оказывают им медицинскую помощь. Состояние раненых средней степени тяжести.
В Грайворонском городском округе по городу Грайворон, поселку Чапаевский, селам Безымено, Глотово, Головчино, Дроновка, Козинка, Новостроевка-Первая, Смородино, Сподарюшино и Пороз было выпущено 15 БПЛА, а также 30 боеприпасов в ходе обстрела. В городе Грайворон пострадала мирная жительница. Женщину с закрытой черепно-мозговой травмой и осколочным ранением ноги бригада скорой доставила в городскую больницу №2 города Белгорода. После обследования и оказанной медицинской помощи она отпущена домой на амбулаторное лечение. Повреждены за прошедшие сутки 6 автомобилей, одна из машин полностью сгорела, 5 квартир в МКД, 9 частных домов, из которых 4 разрушены. Также имеются повреждения на линиях связи, газо- и электроснабжения, в ряде населенных пунктов временно отсутствует электричество.
Губернатор Курской области Алексей Смирнов также сообщил, что из-за технологических нарушений на линии электропередачи в соседних регионах в Курской области может возникнуть дефицит мощности электроэнергии, - говорится в его официальном Телеграм-канале. По его словам, энергетики продолжают работать над устранением аварии.
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