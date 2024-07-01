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29 минут назад

Свыше 900 машин стоят в пробке на подъезде к Крымскому мосту

На подходах к Крымском мосту по состоянию на 11:00 1 июля находятся в очереди 915 автомобилей со стороны Тамани.

Оперативный канал информационного центра по автомобильным дорогам о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту и подготовке к досмотру сообщает, что по состоянию на 11:00 первого июля в очереди со стороны Тамани находится 915 транспортное средство. Время ожидания составляет около трех часов, - говорится в официальном Телеграм-канале.

Со стороны Керчи очереди перед пунктом досмотра нет, - отмечается в сообщении.

Около 10 часов утра в очереди со стороны Тамани находилось 1020 автомобилей. В очереди со стороны Керчи находилось 60 транспортных средств.

Ранее по состоянию на 9 утра сообщалось, что со стороны Тамани находится 913 транспортное средство. Время ожидания около трех часов. В очереди со стороны Керчи находилось 165 автомобилей. Однако ожидание здесь составляет меньше часа.

30 июня очереди на Крымский мост впервые за 2024 год превысили тысячу автомобилей, а 1 июля такая ситуация наблюдается уже утром. Обычно пик нагрузки приходится на 11-12 часов утра, - пишет "Российская газета".
Крымский мост
пробка
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