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В России
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29 минут назад
Свыше 900 машин стоят в пробке на подъезде к Крымскому мосту
На подходах к Крымском мосту по состоянию на 11:00 1 июля находятся в очереди 915 автомобилей со стороны Тамани.
Со стороны Керчи очереди перед пунктом досмотра нет, - отмечается в сообщении.
Около 10 часов утра в очереди со стороны Тамани находилось 1020 автомобилей. В очереди со стороны Керчи находилось 60 транспортных средств.
Ранее по состоянию на 9 утра сообщалось, что со стороны Тамани находится 913 транспортное средство. Время ожидания около трех часов. В очереди со стороны Керчи находилось 165 автомобилей. Однако ожидание здесь составляет меньше часа.
30 июня очереди на Крымский мост впервые за 2024 год превысили тысячу автомобилей, а 1 июля такая ситуация наблюдается уже утром. Обычно пик нагрузки приходится на 11-12 часов утра, - пишет "Российская газета".
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