Двоих браконьеров оштрафовали на 100 тысяч рублей каждого и конфисковали у них оружие и автомобиль
В России
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сегодня, 09:57
В РФ вступил в силу закон об уголовном наказании за нарушение мер защиты объектов
С 1 июля в России начала действовать уголовная ответственность за нарушение антитеррористической защищенности объектов.
Документом вносятся изменения в статью 217 УК РФ "Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов" и статью 151 Уголовно-процессуального кодекса РФ. В частности, речь идет о случаях, когда нарушение совершено лицом, уже привлекавшимся за аналогичное деяние к административной ответственности два раза и более в течение полугода, - передает ТАСС.
Теперь, если пренебрежение требованиями к антитеррористической защите объектов повлекло причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности или крупный ущерб (свыше 1 млн рублей), нарушителю будет грозить лишение свободы сроком до трех лет, если это повлекло смерть человека - до пяти лет, а в случае смерти двух и более лиц - до семи лет.
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