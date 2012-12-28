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44 минуты назад
Вертолет Ми-8 с пожарными совершил жесткую посадку в Иркутской области
На борту вертолета МИ-8 авиакомпании "Ангара", совершившего жесткую посадку, доставляя спасателей к месту пожара в тайге в Бодайбинском районе на севере Иркутской области, находились семь пожарных и три члена экипажа. Байкало-Ангарская транспортная прокуратура по факту авиационного события проводит проверку.
"По предварительным данным, 30 июня 2024 в 13 часов 30 минут (08.30 мск) воздушное судно МИ-8 выполняло авиационные работы по выявлению пожаров в лесах. При посадке на площадку, подобранную с воздуха, вертолет винтом задел препятствие", - говорится в сообщении. В прокуратуре отметили, что пострадавших нет, вреда окружающей среде не нанесено.
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