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сегодня, 17:00
В Ясиноватой снаряд HIMARS пробил девять этажей жилого дома
«Был прилет. Предположительно, HIMARS пробил все перекрытия девяти этажей, остановился в подвале, но не взорвался. Сейчас производим эвакуацию людей», — рассказал Александр Пеняев. Он отметил, что для вывоза людей все готово. Идет подготовка к разминированию снаряда.
Из-за попадания по дому ранены двое детей. Всем пострадавшим оказана мединская помощь. Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что также повреждена пожарная машина.
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