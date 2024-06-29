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54 минуты назад

Родители заявили о массовом отравлении в магнитогорском детском лагере

В лагере «Уральские зори» в Магнитогорске Челябинской области произошло массовое отравление детей. Об этом сообщает Газета.ру.

Около 40 детей отравились в лагере «Уральские зори» под Магнитогорском, руководство организации попыталось скрыть этот факт. По словам родителей, инцидент произошел 25 июня, однако руководство лагеря не стало распространяться об этом, а информация об отравлении появилась только когда детям по распорядку раздали телефоны. Они жаловались на боль в животе, тошноту и высокую температуру.

Отмечается. что в настоящее время за детьми приехали родители, чтобы забрать их и показать врачам. Отмечается, что папы и мамы пострадавших готовят коллективные обращения в профильные инстанции. Первые индивидуальные заявления поступили в Роспотребнадзор.
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