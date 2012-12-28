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В России
31
27 минут назад

В Севастополе при обстреле пострадали четыре человека

Число пострадавших в результате утренней ракетной атаки на Севастополь возросло до четырех, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале, передает РИА Новости.

Воздушную тревогу в городе объявили в субботу 29 июня в 08.56 мск. В городе работала система ПВО. Две воздушные цели уничтожены в небе над акваторией и в районе Балаклавы. По предварительным данным, пострадали три мирных жителя, у них легкие осколочные ранения.

"В результате утренней ракетной атаки пострадали 4 мирных жителя Севастополя. У них осколочные ранения легкой степени тяжести. Все были доставлены в больницу, 1 человека после осмотра отпустили домой", - написал Развожаев.

Повреждения также получили три частных жилых дома и три многоквартирных. Взрывной волной выбило стекла в окнах нескольких квартир. Кроме того, осколки посекли семь автомобилей и мотоцикл. Также повреждения получили две воздушные линии электропередачи в Балаклаве. Из-за этого без электроснабжения некоторое время оставались жители нескольких улиц.
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