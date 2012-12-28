Конь без пальто, девушка-бабочка и поздравление от нового мэра: на Соборной площади завершились «Липецкие зори»
Конь без пальто, девушка-бабочка и поздравление от нового мэра: на Соборной площади завершились «Липецкие зори»
В России
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27 минут назад
В Севастополе при обстреле пострадали четыре человека
Воздушную тревогу в городе объявили в субботу 29 июня в 08.56 мск. В городе работала система ПВО. Две воздушные цели уничтожены в небе над акваторией и в районе Балаклавы. По предварительным данным, пострадали три мирных жителя, у них легкие осколочные ранения.
"В результате утренней ракетной атаки пострадали 4 мирных жителя Севастополя. У них осколочные ранения легкой степени тяжести. Все были доставлены в больницу, 1 человека после осмотра отпустили домой", - написал Развожаев.
Повреждения также получили три частных жилых дома и три многоквартирных. Взрывной волной выбило стекла в окнах нескольких квартир. Кроме того, осколки посекли семь автомобилей и мотоцикл. Также повреждения получили две воздушные линии электропередачи в Балаклаве. Из-за этого без электроснабжения некоторое время оставались жители нескольких улиц.
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