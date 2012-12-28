В Липецкой области все жарче: завтра до +32

В ближайшие трое суток атмосферное давление в Липецкой области останется повышенным, существенных осадков не ожидается. Небольшие кратковременные дожди пройдут местами лишь днем 30 июня. Среднесуточные температуры воздуха составят 23 – 24 градуса тепла, что на 4-5 градусов выше нормы.



По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 30 июня в Липецкой области переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, днем местами небольшие кратковременные дожди с грозой. Ветер западный, 8-13 м/сек. Температура ночью от +13 до +18 градусов, днем — от +27 до +32 градусов.В Липецке переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью — от +15 до +17 градусов, днем — от +29 до +31 градусов.День 30 июня стал самым теплым в Липецке в 1954 году, тогда в городе было +34. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1992 году — 6 градусов тепла.