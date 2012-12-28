Конь без пальто, девушка-бабочка и поздравление от нового мэра: на Соборной площади завершились «Липецкие зори»
Конь без пальто, девушка-бабочка и поздравление от нового мэра: на Соборной площади завершились «Липецкие зори»
Погода в Липецке
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сегодня, 17:00
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В Липецкой области все жарче: завтра до +32
В ближайшие трое суток атмосферное давление в Липецкой области останется повышенным, существенных осадков не ожидается. Небольшие кратковременные дожди пройдут местами лишь днем 30 июня. Среднесуточные температуры воздуха составят 23 – 24 градуса тепла, что на 4-5 градусов выше нормы.
В Липецке переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью — от +15 до +17 градусов, днем — от +29 до +31 градусов.
День 30 июня стал самым теплым в Липецке в 1954 году, тогда в городе было +34. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1992 году — 6 градусов тепла.
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