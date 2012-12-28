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В России
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39 минут назад
В курской деревне при атаке бпла погибли пять человек
Врио губернатора отметил, что ночью 29 июня в деревне Городище Рыльского района украинский дрон атаковал жилой дом. Погибло пять человек, среди них два ребенка. "Еще два члена семьи в тяжелом сoстоянии доставлены в Рыльскую районную больницу, где им oказывается медицинская помощь", - написал он. Смирнов также выразил соболезнования родным и близким погибших.
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