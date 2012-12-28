Начальник — это просто должность, руководитель — это дар

Итоги недели.

А знаете ли вы, что? Из школ Липецка выпустились более 300 золотых и более 200 серебряных медалистов! Но только каждый 80-й липецкий выпускник — стобалльник ЕГЭ (максимальный результат на ЕГЭ получил 31 одиннадцатиклассник).

В пятницу вечером у выпускников был выпускной бал. Выпускной — это не про оценки в аттестате и баллы на ЕГЭ. Это про улыбки и слёзы счастья, про школьные воспоминания и любимых учителей, это про детство и родителей, про юность и красоту. Все эмоции этого праздника – в фоторепортаже «Конь без пальто, девушка-бабочка и поздравление от нового мэра: на Соборной площади завершились «Липецкие зори».





: Евгения Уваркина дала последнее интервью GOROD48, в котором читатели увидели не просто мэра, но и еще и красивую женщину, мать шестерых детей, пять лет стоявшую у руля нашего города. И мы поэтому сосредоточились не столько на вопросах, что было сделано за прошедшие пять лет (, депутатам горсовета), сколько на том, какой она человек.А уже в четверг случилось главное событие этой недели — назначение Липецку нового мэра.Им предсказуемо стал, еще на прошлой неделе работавший главой Лебедянского района и лишь неделю отработавший в городской администрации в должности и.о. главы Липецка. Его выступление перед депутатами было очень взвешенным. Он не сулил Липецку светлого будущего, как это сделала пять лет назад Евгения Уваркина, не фонтанировал идеями, не грозился обогнать Москву. Никаких «островов цветов» и « стимпанк-парков»! Ченцов пообещал обеспечить горожанам то, что может в нынешних условиях сделать муниципалитет. Сначала — подготовить город к отопительному сезону. Депутат Евдокия Бычкова этому даже несколько огорчилась, посетовав, что кандидат ничего не сказал о развитии частного сектора, хотя до этого возглавлял два сельских района.— Я придерживаюсь принципа не давать пустых обещаний. Я вижу, сколько нужно средств на решение городских проблем. За несколько лет мы не сделаем всех жителей частного сектора счастливыми. У нас есть программа-минимум, и если мы сделаем больше, то я только буду рад, — ответил и.о. главы города.Этим Ченцов и стал люб депутатам, которые, впрочем, по-любому проголосовали бы за него, так как спаяны партийной дисциплиной членов группы «Единой России», предполагающей голосование за единого кандидата в мэры. Поэтому. За члена областного Совета от КПРФ Николая Быковских и доцента кафедры «Уголовное право и процесс» Липецкого филиала «РАНХиГС» Вадима Егорова не проголосовал никто. Впрочем, они и сами приложили к этому руку: 34-летний Быковских, несмотря на молодость, выглядел уже сформировавшимся коммунистическим догматиком, критиковавшим все и вся, а 56-летний ученый Егоров и вовсе оказался полным профаном в городской проблематике, записав в актив Липецку хохлому, гжель и Воргольские скалы.Евгения Уваркина поздравила своего преемника с победой, попрощалась с депутатами и руководителями структурных подразделений мэрии, пообещала в новой должности, вице-губернатора по реализации нацпроектов, делать все от нее зависящее для дальнейшего развития города. А потом порвал зал экс-глава города Михаил Гулевский, который вызывался напутствовать нового мэра.— Мне он понравился, хотя с ним встречаюсь первый раз! — показал на подошедшего к нему Романа Ченцова «народный мэр». — У меня нет ни тени сомнения, что он сделает все, что вам сказал.Он уже в теме, коллеги! Он уже ставит задачи на этот год и на перспективу! Счастья тебе, здоровья, успехов! Чтобы все у тебя получилось! — под аплодисменты присутствующих Гулевский пожал руку своему «правнуку» в должности мэра.Заочно поприветствовали нового главу города и многие читатели GOROD48.— Роману Ченцову искренне желаю удачи! Очень надеюсь, что после предыдущего мэра город ещё можно спасти, — написала— Ну и ладно. Если дожмёт коммунальщиков, ему от меня будет уважуха. Когда у тебя изо дня в день нет воды, милые скверики не утешают от слова совсем, — выразил надежды на новую метлу— Если не начнет с разгона ныне сидящих, значит все как шло так и поедет, — съязвила— Ченцову, конечно, удачи, а так, конечно, позор, мэра должны выбирать горожане, — высказал очевидную мысль— спросили мы горожан. Некоторые наши собеседники ругали и хвалили ушедшего мэра за одно и тоже — благоустройство и дороги. Кто-то видел качественно сделанный ремонт, а кто-то — разруху. Вспомнили липчане, что Уваркина — спортсменка. Похвалили за парки и скверы. Ругали за то, что она порой использовала не нормативную лексику. Отметили долго ремонтируемый горбатый мост на улице Советской. Встретился нам и липчанин, который не знал, кто такая Евгения Уваркина, объяснив это тем, что он много работает и политикой не интересуется.: GOROD48 решил вспомнить, когда избирателем мэра стал горсовет, как выглядит цепь, которую надевают на главу города, и почему мэр отвечает вовсе не за все происходящее в Липецке.А еще на этой неделе определились все главные участники выборов губернатора Липецкой области, которые пройдут 6-8 сентября. В пятницу. Конкуренцию действующему главе региона составят представители трех парламентских партий: от КПРФ, от ЛДПР, от партии «Справедливая Россия—За Правду». Возможно, вскоре мы узнаем еще и других желающих вступить в эту гонку с таким же, как в случае с Романом Ченцовым, заранее предрешенным результатом: с 2019 года никто из действующих глав субъектов РФ не сдавал своих позиций на выборах.Тем временем старая команда муниципалитета пока идет по накатанной прежним мэром колее и видит перспективы развития города как семейного туристического центра! Тех, кто в это не верит, отсылаем к публикацииРоман Ченцов — не Евгения Уваркина. Первым делом он, как уже говорилось, пообещал заняться решение насущных проблем города, и минувшая неделя как раз показала весь их спектр.Начнем с общественного транспорта. Во вторник. По словам водителя автомобиля, ему закрыла обзор машина на парковке. К тому же он не услышал подъезжающий вагон — тот не громыхал по кривым рельсам, как старые трамваи. Это была уже вторая попытка водителей атаковать новые трамвая. В первый раз вагоновожатая успела затормозить, но из-за этого в салоне упал пассажир.— Во всем виноват трамвай, не стучит колесами! Для таких горе-водителей, надо к трамваям железные погремушки повесить, чтоб по рельсам гремели на всю округу! Капец, умней ничего в голову не пришло! Смех, да и только! — написал по этому поводуПо концессии до конца 2025 года в городе планируется реконструировать 40,8 километра существующих путей и построить 5,2 километра новой линии: от улицы Катукова по улице Стаханова до Воронежского шоссе. Уже 1 июля на реконструкцию закроют трамвайную ветку от депо до Центрального рынка.. Но вот беда: в угоду скорости выполнения работ строители забывают о культуре труда и благоустройстве прилегающих к новым путям газонам и пешеходным зонам.Следующая беда города — убитые внутриквартальные проезды и дворы. Денег на восстановление асфальта во дворах у мэрии как не было, так и нет. И точно на эту работу не хватит 27,6 млн рублей целевой субсидии, которую муниципалитет получил от правительства области в прошлом году. Но хотя бы некоторые самые страшные рытвины во дворах на эти средства залатают. Так,. Но вот ведь что удивительно — в этот контракт не вошел совершенно убитый проезд в проклятом дворе у домов №1 на улице Гоголя, №2 на проспекте Победы и №3а на площади Победы, где ямы на дорогах их жители закладывают тротуарной плиткой, обломками асфальта и кирпичами. И нам так и не удалось узнать в мэрии, почему.В этом году, впрочем, Липецк получил на ремонт 64 дорог с учетом дополнительного финансирования от правительства области как никогда много денег — 1,5 млрд рублей. Некоторые из дорог уже обновлены, например Воронежское шоссе, на которое потратили 91 млн рублей.— на них к 1 августу появятся шесть новых остановочных павильонов. Таких же, какие стоят на центральных улицах города. На вид эти стекляшки и правда, ничего. Особенно красив герб города на боковой панели. Но они непрактичны: не защищают от ветра, снега, косых ливней. Остановки, на первый взгляд, просты в обслуживании: их промывают струей воды под давлением, но со стеклянных крыш, почти горизонтальных, грязь не смыть, ведь мойщики ездят без лестниц. Также стекла часто бьют вандалы, а каждое новое стоит от 15 тысяч рублей. Почему мэрия вот уже несколько лет закупает именно такие остановки? Ответа на этот вопрос мы так и не узнали, хотя очень этого хотели.Кандидат в мэры Николай Быковских заявил, что он против платных парковок в центре Липецка. Однако жители центра не спешат огораживать свои дворы от чужих автомобилей. Почему? Ответ на этот вопрос — в репортаже. Также этот кандидат обратил внимание на обилие сухостоя на улицах города. В мэрии стараются.. По контрактам МУП обязан снести 3 100 мертвых дерева и посадить 1 800 новых. Мало? Да, мало. Эту проблему намерен решить новый мэр.А еще. Предполагается, что именно стоки из этого коллектора, который начинается у железнодорожной насыпи рядом с военкоматом на улице Московской и заканчивается в Каменном логу напротив улицы Вермишева, и наполняют реку Липовку мутной белой жижей: в него могли самовольно врезаться хозяйствующие субъекты. Как только мэрия получит экспертное заключение, будет ясно, какие нужно будет сделать следующие шаги в отношении столетнего тоннеля, чтобы исключить его использование в качестве сливной трубы для нечистот.Кстати,. И на других городских пляжах тоже:по микробиологическим показателям. Так что наша река была относительно безопасной для отдыхающих всего месяц. И это уже удивительно, так как в предыдущие годы Роспотребнадзор на все лето объявлял воду в реке негодной из-за постоянного сброса в нечистот жителями частного сектора.. Оклады и тарифные ставки повысят на 10%.— Спасибо, благодетели наши! Раньше получали к примеру 30 000, а будут получать 30 000+10%=30 000. Вы скажите я ошибся, да нет, просто оклад увеличат, а надбавки снизят, как получали, так и будут получать, — поделился нехитрой арифметикойС ним поспорили. И не абы кто, а вице-губернатор Вячеслав Щеглеватых. Который заявил на сессии областного Совета, чтоПовышение зарплат бюджетникам (уже второе в этом году) вызвало бурную дискуссию у депутатов. Против увеличения, конечно, никто не возражал, однако размер прибавки стал предметом споров.— Повышение на 10% — это надбавка к окладу или к зарплате? — спросила депутат Татьяна Копылова.— Мы предлагаем индексировать гарантированную часть зарплаты, — ответил ей главный финансист региона.— На сколько должен нагрузить себя педагог, чтобы получать эту вашу среднюю зарплату? По нашим данным, учителя получают от 26 тысяч до 35 тысяч рублей, — спросил депутат Анатолий Емельянов.— Президент России дал поручение правительству пересмотреть в ряде пилотных субъектов порядок начисления зарплаты. Липецкая область примет в этом активное участие, — сказал Вячеслав Щеглеватых.— Раз в полгода увеличиваете зарплаты! А цены в магазинах как растут?! Будьте реалистами, смотрите, что происходит, — раскритиковал коллег депутат Сергей Токарев.— В целом индексация зарплаты в этому году составит 16%. На меры соцподдержки, если смотреть в расчете на одного жителя, в Липецкой области выделяются суммы, которых не выделяют нигде, кроме Москвы, — не прогнулся под критикой вице-губернатор.Кстати,. Эта новость со 167 комментариями стала одной из самых популярных на этой неделе. Не порадовались читатели GOROD48 и новости о том, что наш регион оказался на 21 месте по доступности жилья в России, и что— 4,5 года это 54 мес. 5 200 000/54 = 96 296 рублей. Столько нужно откладывать каждый месяц. Если супруги получают по 100 тыс. в итоге можно. Но не у всех такая зарплата и что будет с ценами через 5 лет, — посчитал— Еще с учетом того, что цены на продукты, коммунальные услуги, съемное жилье и, наконец, на саму квартиру расти не будут. Сказочники, ох и сказочники, — продолжил тему— так суд оценил художества 45-летнему узбеку, повредившему стенд с изображениями героев Великой Отечественной войны в парке Победы в Липецке.. Пока пожилая женщина лежала под ножом хирурга, хитрый пенсионер украл из ее тумбочки 50 тысяч рублей. Интересно, зачем женщине было нужно в больнице столько налички?. По данным следствия, котенка женщина убила во время ссоры с сожителем.