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В России
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13 минут назад
В Брянской области выпускник утонул в реке после вечеринки с одноклассниками
Выпускник школы в посёлке Красная Гора Брянской области трагически погиб, когда отмечал праздник с одноклассниками.
26 июня, отметив праздник, юноша вместе с одноклассниками ночью отправился к реке Беседь в поселке Красная Гора. По словам друзей погибшего, парень не умел плавать и не собирался заходить далеко в воду. Однако течением его затянуло на четырехметровую глубину, - говорится в публикации. Друзья спасти его не смогли.
Позже водолазы подняли тело утонувшего из реки.
Одноклассники и учителя выразили соболезнования семье юноши.
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