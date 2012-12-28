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В мире
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26 минут назад
ЕС расширил персональные санкции против РФ
Евросоюз включил в антироссийский санкционный список два физлица и четыре организации.
Как говорится в решении Совета ЕС, опубликованном в "Официальном журнале Евросоюза", в список также вошли бизнесмен Дмитрий Белоглазов и три компании, которые, как утверждает Совет ЕС, якобы использовались в схеме по выводу активов российских бизнесменов из-под санкций.
Речь идет об ООО "Титул", АО "Илиадис" и МКАО "Распериа трейдинг лимитед", которые являлись участниками несостоявшейся сделки по продаже Райффайзенбанку доли в австрийском строительном концерне Strabag. ЕС объясняет включение компаний в список попыткой обхода ими санкций. В мае эти компании попали под санкции США.
Как сообщалось, Олег Дерипаска ранее уведомил Strabag о продаже подконтрольной ему компании Rasperia Trading Limited, которой принадлежит доля в концерне. В концерне сообщили, что теперь компания вместе с долей в Strabag подконтрольна АО "Илиадис".
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