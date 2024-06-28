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сегодня, 15:39

В Сочи спасли уснувшую на буйках в море туристку

Спасателям сообщили, что видели женщину, которая заходила в море прямо в одежде.

Утром 28 июня в Сочи сотрудники МЧС эвакуировали из моря на берег спящую туристку. Как сообщает пресс-служба ЮРПСО МЧС России, речь идет о 50-летней жительнице Краснодарского края, - пишет "Российская газета".

Вечером 27 июня сотрудник одного из центральных пляжей Сочи обратился в МЧС, сообщив, что женщина в одежде зашла в море, но на берег так и не вернулась. Поисками занимались две группы спасателей. Первая обследовала морскую акваторию на катере на удалении от берега до 800 метров, вторая осматривала берег и пространства между бунами.

Утром отдыхающие нашли туристку без признаков жизни в море на плавучем ограждении. Спасатели попытались поднять на борт женщину, но она дернула рукой. Для эвакуации на берег сотрудникам МЧС пришлось ее разбудить. Позже ее передали полиции. Туристка не смогла объяснить свой поступок, поскольку была пьяна.
море
туристы
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