В России
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32 минуты назад
Президент РФ подписал указ о ежемесячной компенсации для контрактников
Президент поручил правительству в двухмесячный срок определить порядок осуществления выплат.
"Установить военнослужащим, заключившим контракт о прохождении военной службы начиная с 24 февраля 2022 года и принимавшим участие в специальной военной операции <…> дополнительно к денежному довольствованию ежемесячную компенсационную выплату в размере 100 процентов пенсии за выслугу лет, выплачиваемой на день приостановления выплаты этой пенсии, с учетом увеличения (индексации) размера пенсии после приостановления ее выплаты", - говорится в указе на сайте Кремля.
Также правительству было поручено в ближайшие два месяца определить порядок осуществления выплаты и обеспечить финансирование расходов, связанных с реализацией указа, - пишут "Известия".
Ранее, 30 мая, министр финансов РФ Антон Силуанов 30 мая заявил, что пенсии для военных пенсионеров будут проиндексированы на 5,1% c 1 октября. Ранее Минфин планировал индексацию пенсий с 1 октября текущего года на 4,5%. То есть пенсионеры получат более высокие пенсии с учетом уточненного прогноза инфляции, - отметил министр финансов.
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