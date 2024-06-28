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В России
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32 минуты назад

Президент РФ подписал указ о ежемесячной компенсации для контрактников

Президент поручил правительству в двухмесячный срок определить порядок осуществления выплат.

Президент России Владимир Путин подписал указ о ежемесячной компенсационной выплате военным, проходящим службу по контракту, соответствующий документ был опубликован на портале правовой информации.

"Установить военнослужащим, заключившим контракт о прохождении военной службы начиная с 24 февраля 2022 года и принимавшим участие в специальной военной операции <…> дополнительно к денежному довольствованию ежемесячную компенсационную выплату в размере 100 процентов пенсии за выслугу лет, выплачиваемой на день приостановления выплаты этой пенсии, с учетом увеличения (индексации) размера пенсии после приостановления ее выплаты", - говорится в указе на сайте Кремля.

Также правительству было поручено в ближайшие два месяца определить порядок осуществления выплаты и обеспечить финансирование расходов, связанных с реализацией указа, - пишут "Известия".

Ранее, 30 мая, министр финансов РФ Антон Силуанов 30 мая заявил, что пенсии для военных пенсионеров будут проиндексированы на 5,1% c 1 октября. Ранее Минфин планировал индексацию пенсий с 1 октября текущего года на 4,5%. То есть пенсионеры получат более высокие пенсии с учетом уточненного прогноза инфляции, - отметил министр финансов.
контрактники
компенсация
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