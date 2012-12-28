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сегодня, 13:57
Россиян предупреждают о мощной магнитной буре в выходные
С 28 на 29 июня на Землю обрушится затяжная магнитная буря. Соответствующий прогноз дают специалисты Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.
По данным ученых, солнечный шторм придется на выходные и будет иметь слабую мощность: геомагнитное возмущение ожидается на уровне G1.
Вероятность магнитной бури 28 июня, составляет 25%, а 29 июня увеличивается до 35%. Вероятность сильного магнитного шторма удерживается на уровне 10%. Несмотря на то, что это явление обычно не представляет серьезной опасности, оно может усложнить жизнь метеозависимым людям.
Уточняется, что мощные магнитные бури ожидаются в Москве, в Санкт-Петербурге, в Казани, в Нижнем Новгороде, в Новосибирске и в других городах России.
Магнитная буря — это сильное возмущение магнитного поля Земли, вызванное вспышками на Солнце. На поверхности Солнца есть пятна с пониженной температурой, где формируются области магнитной активности. Эти области извергают облака с магнитными частицами, которые движутся в сторону Земли и вызывают бурю. Бури могут длиться от нескольких часов до нескольких суток и подразделяются на уровни от G1 (слабые) до G5 (экстремально сильные).
Во время магнитных бурь у некоторых людей могут возникнуть проблемы с самочувствием, такие как головокружение и нарушения сна. Особую осторожность стоит проявить людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями или нарушениями работы нервной системы.
Наиболее распространенные симптомы во время магнитных бурь включают замедление капиллярного кровотока, ухудшение проблем с давлением, бессонницу, тахикардию и мигрень.
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