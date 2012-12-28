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В России
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сегодня, 12:58

В Госдуме предлагают сократить допустимый для абортов срок беременности

В рекомендациях подчеркивается, что охрана материнства и детства является одной из приоритетных задач государственной социальной политики России.

Комитет Госдумы по охране здоровья предложил Минздраву РФ рассмотреть возможность сокращения срока искусственного прерывания беременности по желанию женщины с 12 до девяти недель, - передает РИА Новости.

"Министерству здравоохранения Российской Федерации: проработать вопрос сокращения срока искусственного прерывания беременности по желанию женщины с двенадцати до девяти недель", — говорится в рекомендациях.

Также Минздраву предложили сделать беременность, наступившую в результате изнасилования, социальным показателем для аборта.

Росздравнадзору рекомендовано усилить контроль за препаратами для медикаментозного прерывания беременности, чтобы не допустить их самостоятельного использования вне больниц.

В свою очередь, правительство должно повысить доступность медицинской и социальной помощи для беременных вне зависимости от места проживания, - подчеркнули в комитете.

Отмечается, что охрана материнства и детства — одна из приоритетных задач государственной социальной политики.
аборт
беременность
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