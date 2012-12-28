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В России
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38 минут назад
В Коми восстановили железнодорожное движение на месте схода поезда
Железнодорожники возвели насыпь, уложили 200 метров новой рельсошпальной решетки.
В 3:42 мск 28 июня открыто движение поездов по второму пути перегона Инта-1 – Угольный Северной железной дороги. Восстановлен путь, повреждённый в результате подмыва насыпи и схода вагонов пассажирского поезда, - говорится в сообщении.
Железнодорожники возвели насыпь, уложили 200 метров новой рельсошпальной решетки, путь выровнен спецтехникой, - уточняется в заявлении компании.
Движение открыто по обоим путям перегона. Все задержанные в результате схода поезда вводятся в график.
26 июня в 18.12 мск на перегоне Инта-1 – Угольный Северной железной дороги (Республика Коми) произошёл сход 9 вагонов пассажирского поезда №511 Воркута – Новороссийск. На месте схода пассажирского поезда №511 Воркута – Новороссийск были обнаружены тела двух человек.
Родственники погибших получат страховую выплату в размере 2 млн 25 тыс рублей. Кроме того, принято решение выплатить дополнительно по 2 млн рублей от компании. Пострадавшим, которые были госпитализированы, будет выплачено по 1 млн рублей, остальным пострадавшим – по 500 тыс. рублей, - сообщали ранее в РЖД.
Отмечается, что проводники, раненные при сходе поезда, продолжали оказывать помощь пассажирам. Шестеро проводников получили травмы разной степени тяжести: ушибы и скелетные травмы. Несмотря на это, после получения первой помощи они продолжили выполнять свои обязанности и заботиться о пассажирах. После того, как на место прибыл подменный состав, два проводника были госпитализированы.
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