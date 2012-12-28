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В России
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6 минут назад
За ночь было уничтожено 25 беспилотников над пятью областями РФ
12 беспилотников средства ПВО перехватили и уничтожили в Брянской области, девять — в Смоленской, два — в Курской и по одному — в Воронежской и Ростовской областях.
В течение прошедшей ночи при попытке Киевского режима совершить террористические атаки с применением беспилотных летательных аппаратов на территории РФ дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 12 БПЛА над территорией Брянской области, уничтожены девять БПЛА над территорией Смоленской области, уничтожен один БПЛА в Воронежской области, уничтожены два БПЛА в Курской области и перехвачен один БПЛА в Ростовской области, - говорится в официальном Телеграм-канале оборонного ведомства.
По словам главы Брянской области Александра Богомаза, беспилотники пытались атаковать Трубчевский, Навлинский и Суземский районы. Ночью он отчитывался об уничтожении семи аппаратов. Позднее глава региона сообщил об атаке на Брянск — там пострадала крыша административного здания в результате падения выведенного из строя дрона. Пострадавших нет.
Губернатор Смоленской области Василий Анохин сообщил, что девять украинских дронов-камикадзе пытались атаковать военный объект. По его словам, никто не пострадал, разрушений в результате атаки также не было.
В Курской, Воронежской и Белгородской областях почти всю ночь действовала опасность атаки беспилотников.
Кроме того, тамбовский губернатор Максим Егоров сообщил об атаке одного аппарата на нефтебазу — там вспыхнул пожар, его локализовали. Никто не пострадал, - передает РБК.
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