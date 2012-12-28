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В России
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57 минут назад
В Минюсте обещают следить за инициативой депутатов о запрете идеологии чайлдфри
О подготовке соответствующего законопроекта сообщил заместитель главы Минюста Всеволод Вуколов на Петербургском международном юридическом форуме.
"Что касается вопросов, связанных с идеологией. Мы с вами сейчас активно готовим законопроекты по недопущению распространения child-free, когда кто-то говорит о том, что не надо сегодня девушкам, особенно молодым, рожать, можно обойтись и без детей. Таких идеологий, так сказать экстремистской направленности, сегодня много", - сказал он на сессии "Семья: сохранить, нельзя потерять" в рамках Петербургского международного юридического форума.
Вуколов сообщил, что законопроекты подготовлены и будут прорабатываться с экспертным сообществом. По его словам, надо построить такую законодательную систему, которая бы противостояла всем этим течениям на территории Российской Федерации и тех стран, которые разделяют ценности России. "Эти законы должны прорабатываться, продвигаться. И они должны быть инструментами для того, чтобы защитить наши ценности. Вот в чем состоит основная задача", - подчеркнул замминистра.
Он уточнил, что законопроект подготовлен депутатами Госдумы, - передает РИА Новости.
"Есть предложение депутатов, мы будем за этим пристально следить. В принципе, наша идея - это создавать соответствующие социальные условия, чтобы поощрить рождение детей. Будем следить, смотреть, какие предложения есть, - сказал Вуколов. - Когда будут конкретные предложения по этому вопросу, будем тогда на них реагировать". Он добавил, что необходимо стимулировать социальные условия для того, чтобы поощрить рождение детей.
Петербургский международный юридический форум (ПМЮФ) проходит в Северной столице 26-28 июня.
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