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В России
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сегодня, 09:59

В Смоленской области предотвращена атака 9 дронов-камикадзе ВСУ на военный объект

По предварительной информации, в результате падения обломков пострадавших и разрушений разрушений нет.

Над Смоленской областью в результате эффективной работы сил противовоздушной обороны российской армии сбиты девять украинских беспилотников, - сообщил глава региона Василий Анохин.

"Над Починковским районом силами ПВО и РЭБ пресечена попытка атаки 9 дронов-камикадзе украинского режима на военный объект ВС России", - говорится в сообщении губернатора в соцсети "ВКонтакте".

По предварительной информации, в результате падения обломков пострадавших и разрушений нет. Все оперативные службы работают на месте событий, - отметил губернатор.

Также Анохин призвал жителей сохранять спокойствие и не вести съемку для размещения в сети Интернет действий ПВО ВС РФ.

Утром 22 июня глава региона также сообщал о попытке двух беспилотников атаковать военный объект в Смоленском районе. О каком именно объекте идет речь, он не уточнял, - передает РБК. По его словам, атака была отбита. В ночь на 23 июня силы ПВО сработали над Смоленском и Ярцево, атака также была отражена, - заявлял губернатор.
беспилотники
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