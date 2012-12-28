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В России
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сегодня, 09:59
В Смоленской области предотвращена атака 9 дронов-камикадзе ВСУ на военный объект
По предварительной информации, в результате падения обломков пострадавших и разрушений разрушений нет.
"Над Починковским районом силами ПВО и РЭБ пресечена попытка атаки 9 дронов-камикадзе украинского режима на военный объект ВС России", - говорится в сообщении губернатора в соцсети "ВКонтакте".
По предварительной информации, в результате падения обломков пострадавших и разрушений нет. Все оперативные службы работают на месте событий, - отметил губернатор.
Также Анохин призвал жителей сохранять спокойствие и не вести съемку для размещения в сети Интернет действий ПВО ВС РФ.
Утром 22 июня глава региона также сообщал о попытке двух беспилотников атаковать военный объект в Смоленском районе. О каком именно объекте идет речь, он не уточнял, - передает РБК. По его словам, атака была отбита. В ночь на 23 июня силы ПВО сработали над Смоленском и Ярцево, атака также была отражена, - заявлял губернатор.
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