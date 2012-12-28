Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Погибшему под колёсами «Рено» в Грязинском районе мальчику было 9 лет
Происшествия
В Липецке эвакуируют торговый центр на улице Меркулова
Происшествия
Новым главой Липецка избран 43-летний Роман Ченцов
Политика
Подъезд липецкой многоэтажки затопило сверху донизу
Общество
Сессия городского Совета Липецка выбирает мэра
Общество
«Лада Приора» въехала в столб: пострадал 19-летний водитель
Происшествия
Жуткую остановку обнаружили липчане на улице Ударников
Общество
В субботу — сухой закон
Общество
Липецкая вечЁрка: повышение тарифов, тысячи сгоревших свиней и первый шлагбаум
Общество
Грязинец дискредитировал Вооружённые силы России во «ВКонтакте»
Происшествия
Читать все
«Он не летает — он по земле ходит!»
Общество
Фото на память: как в Липецке выбирали мэра
Политика
64-летний житель Данкова перевёл мошенникам 9 миллионов 346 тысяч рублей
Происшествия
13-летняя девочка угодила топором в глаз сверстника: мальчик ослеп
Происшествия
Усманскую потасовку со стрельбой записала камера наблюдения АЗС
Происшествия
25-летний липчанин выиграл девять грантов за четыре года
Общество
Статистика: цены на бензин продолжают расти
Экономика
Управделами горсовета, металлург и строитель стали новыми Почетными гражданами Липецка
Общество
На 11 улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Жара возвращается: в Липецкой области сухо и до +28
Погода в Липецке
Читать все
В России
38
38 минут назад

Доля льготных программ в выдачах ипотеки достигла рекордных 75%

В мае на госпрограммы пришлось 75% всех выдач ипотеки — это исторический рекорд, сообщили «Известиям» в Объединенном кредитном бюро (ОКБ). По сравнению с апрелем доля займов с господдержкой выросла на 6 п.п. Еще год назад показатель был всего 50%.

Всего в мае банки выдали жилищных займов на 536 млрд рублей, из которых 401 млрд пришелся именно на госпрограммы, уточнили в ОКБ. По сравнению с предыдущим месяцем объем выдач вырос на 19%. При этом количество оформленных ипотечных кредитов увеличивалось более медленными темпами — на 16%, следует из данных ОКБ. Это объясняется тем, что средний размер ссуды стал выше: в мае показатель увеличился на 3% и достиг 4,43 млн рублей.

Растет и средний срок ипотеки. В мае он достиг 281 месяца (23 года и 5 месяцев), а по льготным займам — 310 месяцев (25 лет 10 месяцев). Представитель ОКБ уточнил: это также максимальный уровень за всю историю наблюдений.

Массовая безадресная ипотека с господдержкой на новостройки под 8% завершается уже 1 июля — неудивительно, что заемщики пытаются «запрыгнуть в последний вагон» и взять жилье на более выгодных условиях, отметила ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. Помимо того, популярность госпрограммы растет на фоне высоких ставок по рыночным предложениям, добавил гендиректор ОКБ Михаил Алексин. Сейчас они достигают 21%.

Высокая доля льготных программ в выдачах ипотеки приводит к тому, что растет разрыв цен на новостройки и вторичное жилье — по данным Росстата на 1 апреля, он составляет 55%, сообщили «Известиям» в пресс-службе ЦБ. Это значит, если заемщик лишится возможности обслуживать долг, он не сможет закрыть кредит, даже продав свою квартиру на вторичном рынке.

0
0
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
А знаете ли вы
«Дети с отрядом играли в «Зарницу...», а помните ли вы, каким оно было, пионерское детство?
Общество
Минус как плюс
Общество
Детским садам в Липецке рекомендовано перенести родительские чаты в «Сферум»
Экономика
Липецкая область заняла 34 место по динамике зарплат
Экономика
Липчане хранят на депозитных счетах 226 миллиардов рублей
Происшествия
«Им все сошло с рук!»
Общество
Липчане смогут сдать накопившуюся дома мелочь
Общество
В аппарате липецкого омбудсмена заинтересовались информацией о детях с тряпками на оживленном перекрестке
Общество
Проклятое место: на остановке «Улица 50 лет НЛМК» снова провалился тротуар
Общество
Указ об ограничениях для мигрантов подписал губернатор Липецкой области
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2024
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru