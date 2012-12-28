Автодилеры ожидают сокращения авторынка на 8–10%

Дилеры ожидают сокращения авторынка на 8–10% после вступления в силу 1 июля решения Центробанка (ЦБ) РФ по ограничению автокредитования и повышения надбавки к коэффициентам риска. По данным ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД), ставки могут подняться на 1,5–2% и достигнуть на машины с пробегом 22–27%, на новые — 19–24%.

