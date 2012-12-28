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Трое ранены в результате нападения на болельщиков в фан-зоне Евро-2024

Мужчина напал на болельщиков с ножом в фан-зоне в городе Штутгарте во время трансляции матча чемпионата Европы по футболу между Чехией и Турцией.

Мужчина напал на болельщиков с ножом в фан-зоне в городе Штутгарте во время трансляции матча чемпионата Европы по футболу между Чехией и Турцией.

Полиция ФРГ задержала подозреваемого в атаке с ножом на трех мужчин в футбольной фан-зоне для просмотра матчей чемпионата Европы в Штутгарте на юго-западе страны, - передает ТАСС со ссылкой на заявление правоохранительных органов.

Три человека получили ранения, двое из них тяжёлые, в результате нападения в фан-зоне немецкого Штутгарта во время "Евро-2024", мотивация нападавшего пока неясна, - сообщили РИА Новости в пресс-службе полиции города.

По их информации, в 26 июня сотрудники полиции заметили потасовку в фан-зоне на центральной площади Шлоссплатц. В результате был задержан 25-летний подозреваемый, который нанес телесные повреждения трем мужчинам. Отмечается, что нападавший применял нож, трое пострадавших были доставлены в больницу.
футбол
болельщики
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