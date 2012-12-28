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46 минут назад

Минобрнауки планирует ввести стипендию в размере МРОТ для родителей-студентов

Минобрнауки России направило в Минтруд России предложения о включении в национальный проект "Семья" ежемесячной социальной стипендии обучающимся матерям (отцам) с ребёнком (детьми) на содержание детей дошкольного возраста в размере МРОТ.

Минобрнауки предложило ввести ежемесячную социальную стипендию в размере МРОТ для учащихся в вузах матерей и отцов дошкольников. Выплату предлагается включить в нацпроект "Семья",- рассказали в пресс-службе министерства.

"Минобрнауки России направило в Минтруд России предложения о включении в национальный проект "Семья" ежемесячной социальной стипендии обучающимся матерям (отцам) с ребенком (детьми) на содержание детей дошкольного возраста в размере МРОТ", - говорится в заявлении.

По данным Минобрнауки, в 452 российских университетах уже выплачивается материальная помощь женщинам, родившим ребенка во время обучения. Также в 347 вузах предоставляют материальную поддержку одиноким матерям или отцам, - передает ТАСС.

Нацпроект "Семья" стартует с 1 января 2025 года. Как ранее сообщала вице-премьер РФ Татьяна Голикова, он будет самым масштабным как по мероприятиям, так и по финансовым вложениям.

В 2024 году МРОТ составляет 19 242 рублей в месяц. С 2025 года МРОТ будет рассчитываться из медианной зарплаты на рынке труда. Ожидается, что его размер вырастет на 15% и составит более 22 тыс. рублей в месяц.
МРОТ
экономика
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